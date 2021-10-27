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и максимальных параметрах одного места: длина – 0.2 м, ширина – 0.2 м, высота – 0.2 м и вес – 2.5 кг
Смотрим на мир глазами клиентов, доставляем вовремя
Транспортная компания Vozovoz
Как мы работаем
Транспортная компания «Возовоз» – российская федеральная компания по перевозке сборных грузов. Москва стала одним из первых городов откуда началась доставка грузов по стране. С тех пор мы осуществляем грузоперевозки по России во всех направлениях.
Нашим приоритетом является перевозка сборных грузов. Мы разработали ряд удобных опций для того, чтобы можно было оформить заявку максимально просто и быстро. Клиенту достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на нашем сайте и оттуда проводить все операции: рассчитать цену грузоперевозки, работать с документами, оформлять груз.
География наших грузоперевозок – вся Россия. Мы осуществляем автомобильные грузоперевозки, предоставляем обычные и экспресс-услуги. Ускоренная доставка может обойтись не так дешево, как обычная, но при этом вы получите груз в максимально короткий срок по указанному адресу. С помощью нашей транспортной компании можно недорого:
- заказать адресную доставку;
- перевезти груз между терминалами;
- оформить погрузочно-разгрузочные работы.
«Возовоз» первым среди отечественных транспортных компаний предложил клиентам получать груз без предъявления документов. Для этого достаточно показать код из смс.
Компания занимается не только грузоперевозками между городами. У нас можно заказать доставку по Москве, или в пределах любого другого города. Мы можем перевезти как негабаритный груз, так и предоставить для груза клиента отдельный автомобиль.