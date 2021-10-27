Транспортная компания Vozovoz

Транспортная компания «Возовоз» – российская федеральная компания по перевозке сборных грузов. Москва стала одним из первых городов откуда началась доставка грузов по стране. С тех пор мы осуществляем грузоперевозки по России во всех направлениях.

Нашим приоритетом является перевозка сборных грузов. Мы разработали ряд удобных опций для того, чтобы можно было оформить заявку максимально просто и быстро. Клиенту достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на нашем сайте и оттуда проводить все операции: рассчитать цену грузоперевозки, работать с документами, оформлять груз.

География наших грузоперевозок – вся Россия. Мы осуществляем автомобильные грузоперевозки, предоставляем обычные и экспресс-услуги. Ускоренная доставка может обойтись не так дешево, как обычная, но при этом вы получите груз в максимально короткий срок по указанному адресу. С помощью нашей транспортной компании можно недорого: