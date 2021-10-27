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Транспортная компания Vozovoz

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Как мы работаем

Транспортная компания «Возовоз» – российская федеральная компания по перевозке сборных грузов. Москва стала одним из первых городов откуда началась доставка грузов по стране. С тех пор мы осуществляем грузоперевозки по России во всех направлениях.

Нашим приоритетом является перевозка сборных грузов. Мы разработали ряд удобных опций для того, чтобы можно было оформить заявку максимально просто и быстро. Клиенту достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на нашем сайте и оттуда проводить все операции: рассчитать цену грузоперевозки, работать с документами, оформлять груз.

География наших грузоперевозок – вся Россия. Мы осуществляем автомобильные грузоперевозки, предоставляем обычные и экспресс-услуги. Ускоренная доставка может обойтись не так дешево, как обычная, но при этом вы получите груз в максимально короткий срок по указанному адресу. С помощью нашей транспортной компании можно недорого:
  • заказать адресную доставку;
  • перевезти груз между терминалами;
  • оформить погрузочно-разгрузочные работы.

«Возовоз» первым среди отечественных транспортных компаний предложил клиентам получать груз без предъявления документов. Для этого достаточно показать код из смс.

Компания занимается не только грузоперевозками между городами. У нас можно заказать доставку по Москве, или в пределах любого другого города. Мы можем перевезти как негабаритный груз, так и предоставить для груза клиента отдельный автомобиль.

новости

2021-10-27 Изменение графика работы склада
С 01.11.2021 изменится режим работы склада в Краснодаре
2021-10-21 Режим работы в праздничные дни
С 4 по 7 ноября филиалы Vozovoz будут работать по измененному графику
2021-10-20 Новая картонная упаковка: надежно, экономично!
Vozovoz вводит новый вид упаковки
2021-10-20 Филиал в Москве переезжает
С 25.10 ждем вас по новому адресу Дмитровское ш., вл.31А, стр.1
Все новости

Изменение графика работы склада

С 01.11.2021 изменится режим работы склада в Краснодаре
2021-10-27

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2021-09-30 Скидки на «Межтерминальную перевозку»
Дарим скидки на все направления Архангельска, Вельска, Вологды и Череповца
2021-09-29 Дарим скидку на перевозку между городами Дальнего Востока
С 27 сентября дарим скидку на грузоперевозки между дальневосточными городами
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2021-08-03 Не плати за простой машины!
Доставляй в торговые сети – не плати за простой машины
Все акции

Скидки на «Межтерминальную перевозку»

Дарим скидки на все направления Архангельска, Вельска, Вологды и Череповца
2021-09-30
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Транспортная компания "Возовоз" организация перевозок грузов г. Москва Телефон: +7 499 705 97 79 © 2014 - 2021
Транспортная компания "Возовоз" организация перевозок грузов г. Москва Телефон: +7 499 705 97 79 © 2014 - 2021